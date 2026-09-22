Польша и Латвия экстренно подняли боевые самолеты

Сразу две страны НАТО экстренно подняли в небо боевые самолеты.

В Польше Оперативное командование Вооруженных сил сообщило о начале масштабной работы военной авиации из-за возникшей воздушной угрозы. В Люблинском воеводстве для населения было выпущено экстренное предупреждение, а наземные комплексы ПВО и радиолокационные системы оперативно приведены состояние максимальной готовности. Польские военные заявили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности.

Параллельно боевая авиация НАТО была поднята в небо и у границ Латвии.

Близость к украинскому театру военных действий заставляет Варшаву и Ригу держать свои силы в постоянном напряжении.