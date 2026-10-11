Польша и Норвегия создают форпост НАТО на Балтике

Польша и Норвегия создают стратегический форпост НАТО на Балтике. Речь о формировании военно-промышленного макрорегиона "Кашубия" в Поморском воеводстве.

В основе проекта - крупные инвестиции норвежского оборонного гиганта в польские предприятия, которые займутся производством передовых вооружений. В частности, на базе нового кластера разворачивается производство беспилотных башенных модулей, систем борьбы с БПЛА, а также морских беспилотных аппаратов.

При этом Варшава намерена не только нарастить производство вооружений, но и с помощью Норвегии создать промышленную и технологическую базу для "безэкипажных" операций на Балтике.