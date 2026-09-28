Польские военные кардинально упрощают правила применения оружия в небе над приграничными районами. Заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик объявил, что теперь авиация будет сбивать воздушные объекты, летящие со стороны России, по новой схеме.

Раньше, чтобы выпустить ракету, пилот истребителя или вертолета был обязан подлететь к цели вплотную и лично рассмотреть ее глазами. Это железно защищало от случайных атак обычные гражданские самолеты. Теперь же эту норму отменяют. Для уничтожения объекта пилоту или командному пункту на земле будет достаточно одних лишь точек и графиков на экранах радаров.

Эксперты в сфере безопасности бьют тревогу: стрельба "вслепую" по приборам резко повышает риск трагических ошибок и может привести к случайному уничтожению мирных бортов в небе над Европой.