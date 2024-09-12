3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польша может напасть на Санкт-Петербург - бывший начальник польского Генштаба
Безумные разговоры звучат в стране - соседке Беларуси. Польша может напасть на Санкт-Петербург - с таким заявлением выступил бывший начальник польского Генштаба Раймунд Анджэйчак.
По его словам, в случае если российские войска перейдут границу с Литвой, последует незамедлительный ответ. В первую же минуту польская армия ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км, в том числе и по Санкт-Петербургу.
Анджэйчак также заявил, что европейские страны должны взять инициативу в свои руки и дать понять России, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния.
Для этих целей Варшава уже закупает 800 ракет с дальностью до 900 км.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов