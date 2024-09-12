Польша может напасть на Санкт-Петербург - бывший начальник польского Генштаба

Безумные разговоры звучат в стране - соседке Беларуси. Польша может напасть на Санкт-Петербург - с таким заявлением выступил бывший начальник польского Генштаба Раймунд Анджэйчак.



По его словам, в случае если российские войска перейдут границу с Литвой, последует незамедлительный ответ. В первую же минуту польская армия ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км, в том числе и по Санкт-Петербургу.



Анджэйчак также заявил, что европейские страны должны взять инициативу в свои руки и дать понять России, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния.



Для этих целей Варшава уже закупает 800 ракет с дальностью до 900 км.