Польша начнет испытания беспилотных систем с дальностью полета 1 тыс. км

Краткий пересказ от ИИ

Польша в ближайшие дни начнет испытания ракет с дальностью полета около 1 тыс. км. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, информирует портал Defence24.

По его словам, испытания пройдут польские разработки в области Deep Precision Strike по нанесению точных ударов на большие расстояния с использованием недорогих беспилотных систем. "Мы проверим разработки польской промышленности, в том числе их способность действовать на расстояниях около 1 тыс. км", - отметил Томчик.

По данным Defence24, речь может идти об уже поступившей в серийное производство польской системе Fly Focus Striker. Утверждается, что во время испытаний беспилотники не будут оснащаться боевыми частями.

Целью испытаний, как уточнили в польском Минобороны, станет оценка возможностей дронов, в том числе их способности наносить высокоточные удары на большие расстояния.