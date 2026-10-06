Польша наращивает численность войск на востоке страны, заявил глава польского Минобороны. По его словам, переброска войск ведется в рамках плана по укреплению границы.

В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады.

Глава польского Минобороны также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. Они появятся в восточном регионе впервые.