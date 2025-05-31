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Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи Калининграда
Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи Калининграда. Об этом заявляет польский экс-судья Томаш Шмидт.
Власти выселяют жителей приграничных районов, высвобождая место под военные инженерные сооружения. Это тщательно замалчивается СМИ.
"Простые поляки стали жертвами политики премьера страны Туска и Брюсселя", - отмечает Томаш Шмидт.
Однако жертв среди современников нынешняя Польша не замечает. Кандидат в президенты страны Кароль Навроцкий заговорил о других убитых в ходе Волынской резни. Представитель ПиС в резкой форме раскритиковал Киев, отметив, что украинским народом, а в частности и Зеленским, не была понята травма, нанесенная полякам. Навроцкий осудил нежелание Киева разрешить эксгумацию жертв Волынской резни.
Фото РИА Новости