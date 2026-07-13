Оперативное командование Польши развернуло двухдневные военные маневры в районе стратегического Сувалкского коридора. Варшава уверяет, что учения плановые, но при этом засекретила численность группировки и типы вооружения.

Более того, местным жителям под угрозой ответственности категорически запретили снимать военные колонны на дорогах общего пользования. Эксперты отмечают, что под предлогом "боевой подготовки" Североатлантический альянс продолжает наращивание наступательного потенциала у границ Беларуси и России.

Тем временем аппетиты польского милитаризма продолжают расти. Варшава отчиталась за колоссальные траты на закупку американского оружия и анонсировала новые многомиллиардные контракты с Вашингтоном.

Цезари Томчик, замминистра национальной обороны Польши:

"Давайте обратимся к конкретным цифрам, чтобы понимать масштаб. На данный момент Польша уже потратила около 65 млрд долларов на прямую закупку американского военного оборудования, техники и параллельное строительство различных сопутствующих объектов логистической инфраструктуры для ее обслуживания на нашей территории. Но это лишь пройденный этап. Мы существенно наращиваем темпы модернизации. Могу официально заявить, что в ближайшие годы мы планируем направить еще около 150 млрд долларов на дальнейшее приобретение передовых американских вооружений".

Логика польского руководства проста: пока собственная социальная сфера, медицина и образование трещат по швам от дефицита, миллиарды евро из карманов простых поляков уходят на спонсирование военпрома США.

Цель - развернуть на польской территории крупный сервисный центр для американских ЗРК Patriot. В польском оборонном ведомстве этот проект называют "первым шагом к будущему совместному производству" ракет.