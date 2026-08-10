Краткий пересказ от ИИ

Европейские гранты сегодня идут не только на обустройство латвийских границ, но и на финансирование деструктивной повестки в Польше. Показательно, как отреагировала Варшава на события шестилетней давности в Беларуси.

9 августа многие белорусы вспомнили победу Президента Беларуси Александра Лукашенко на очередных президентских выборах. Многие в соцсетях писали слова благодарности за то, что сказанные слова "любимую не отдают" не были просто словами в 2020-м. Глава государства тогда взял в руки автомат вместе с сыновьями и продемонстрировал, что в случае чего государство и его законно выбранный представитель станут на защиту своего Отечества.

Но как отреагировала Польша в этот день: здание Дворца культуры и науки в Варшаве было подсвечено в цвета коллаборационистской, нацистской символики. Такой маневр не единственный в копилке соседей Беларуси.

Польша системно готовит из своих людей отбитых фашистов и всеми силами при участии других стран ЕС пытается исказить историческую правду. Если сегодня поводом для обсуждения этого стала окрашивание накануне одного из зданий в Варшаве в бело-красно-белые цвета, цвета белорусских коллаборационистов, пособников нацистов, то, например, 7 августа президент Польши Кароль Навроцкий открыто заявил, что "там, где бьют москаля, там Польша помогает". Тот же Навроцкий был одним из главных инициаторов сноса памятников советским солдатам в Польше. Значит, исторические флаги белорусских нацистов, а ныне деструктивных и радикальных оппозиционных групп в центре Варшавы, - это закономерность. Потому что Польша системно нацифицируется.

При этом власти Польши начали заявлять, что это был "жест солидарности с Беларусью". Вопрос только, с какой Беларусью: той, которая существует у них в потусторонней реальности? Может, той частью белорусов, которые исповедуют националистские взгляды, близкие их немецким единоверцам в 40-х годах ХХ века? Может быть, нужно было тогда в центре Варшавы установить символы нацистской Германии и ее флаги, чтобы без полумер и чтобы все сразу все поняли?

Владимир Симиндей, историк, политолог, научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета (Россия):

"Если мы углубимся в историю, то увидим, что с первого же года прихода к власти Гитлера в Германии активизируются белорусские националистические эмигранты, которые выступали под бело-красно-белым флагом в преддверии войны и первые недели после нападения Третьего рейха на Советский Союз. Мы можем говорить о том, что белорусская националистическая старая символика, появившаяся в 1918 году как один из факторов политического распада на территории бывшей Российской империи, активно перемежалась со свастикой и использовалась как в предвоенные годы, так и в период нацистской оккупации Беларуси и в целом Великой Отечественной войны".

В мае 1943 года в Белостоке при содействии местного СД под бело-красно-белым флагом был создан националистический отряд так называемой "Самааховы", вскоре переименованный в "Шуцманшафт при Белостокском СД". Именно этот отряд под бело-красно-белым флагом участвовал в физическом уничтожение гетто в Белостоке. Помимо данного отряда, к карательной акции привлекли и украинский карательный батальон, находившийся в Замбруве, частично 34-й украинский стрелковый полк и весь аппарат СД и полевой жандармерии. В ходе ликвидации гетто убито более 6 тыс. человек. Поэтому, когда действующий президент Польши, у которого историческое образование, говорит, что они готовы вместе с украинцами убивать "москалей", к сожалению, это касается и белорусов.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"В интересах Польши, чтобы Украина и украинские солдаты как можно лучше справлялись с постсоветской Российской Федерацией и держали ее как можно дальше от Польши. Это очевидно, такова стратегия польского государства. Пусть они убивают советских солдат, которые на них напали, и нас, поляков, нисколько это не беспокоит. В этом отношении они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что где бы ни били москалей, Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне".

В 2025 году в Гданьске в музее Второй мировой войны прошла скандальная выставка "Наши парни", посвященная полякам, служившим в вермахте и войсках СС. Экс-министр обороны Мариуш Блащак назвал ее "политической провокацией" и заявил, что "наши парни" защищали Польшу и гибли от немецких снарядов, а не надевали мундиры вермахта и СС". Однако Министерство культуры Польши выступило в защиту музея. Историк Александр Дюков отмечает системный характер происходящего.

Александр Дюков, историк, член научного совета Российского военно-исторического общества:

"Сейчас мы видим, что то, что еще буквально было на нашей памяти 10-15 лет назад вещью порицаемой, является нормой. Мы видим массовое уничтожение памятников советским воинам-освободителям, причем не только в Прибалтике, но и в Польше. Мы понимаем, что все это происходит абсолютно не случайно и имеет политическую поддержку. Конечно, за прошедшие лет 15 Европа очень сильно изменилась, и изменилась она именно в сторону нацификации".

Ситуация в Польше вызывает серьезную обеспокоенность. Курс на снос памятников, героизация нацистских пособников, откровенно русофобские заявления - все это напоминает о мрачных страницах истории, которые, казалось, уже никогда не должны вернуться. Но они уже здесь. Все происходящее нужно воспринимать как новую реальность, в которой в очередной раз добро должно победить зло.