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Польша объявила об ужесточении визового режима
Польша объявила об ужесточении визового режима после проверки государственных аудиторов, которые обнаружили, что при предыдущем польском правительстве консульства страны в Азии и Африке принимали тысячи евро в обмен на рабочие визы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что новые правила будут применяться также к студентам, желающим получить учебные визы в Польше. Сикорский отметил, что правительство партии "Право и справедливость" (PiS), разработавшее схему "наличные за визу", утратило контроль над системой с 2018 по 2023 год.
Расследование показало, что бывшее консервативное правительство страны оказывало давление на свои консульства в Азии и Африке.
"Мы можем подтвердить, что, к сожалению, скандальным образом было оказано противоправное давление на польских консулов с целью увеличения количества выдаваемых виз лицам, которые не обязательно должны их получать", - сказал Сикорский.
Польская Высшая контрольная палата выявила 46 нарушений при бывшем правительстве.
Обвинения в том, что антимиграционная партия "Право и справедливость" продала тысячи временных рабочих виз, ударили по партии в преддверии прошлогодних выборов в Польше. В итоге PiS проиграла партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. Тогда Туск назвал ситуацию с визами "крупнейшим скандалом в Польше в 21-м веке". Бывшему заместителю главы МИД Польши Петру Вавжику, уволенному в результате инцидента, уже предъявлены обвинения по этому делу в рамках отдельного расследования, проводимого антикоррупционным бюро страны.
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