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Польша объявила об ужесточении визового режима

Польша объявила об ужесточении визового режима

Польша объявила об ужесточении визового режима после проверки государственных аудиторов, которые обнаружили, что при предыдущем польском правительстве консульства страны в Азии и Африке принимали тысячи евро в обмен на рабочие визы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что новые правила будут применяться также к студентам, желающим получить учебные визы в Польше. Сикорский отметил, что правительство партии "Право и справедливость" (PiS), разработавшее схему "наличные за визу", утратило контроль над системой с 2018 по 2023 год.

Расследование показало, что бывшее консервативное правительство страны оказывало давление на свои консульства в Азии и Африке.

"Мы можем подтвердить, что, к сожалению, скандальным образом было оказано противоправное давление на польских консулов ​​с целью увеличения количества выдаваемых виз лицам, которые не обязательно должны их получать", - сказал Сикорский.

Польская Высшая контрольная палата выявила 46 нарушений при бывшем правительстве.

Обвинения в том, что антимиграционная партия "Право и справедливость" продала тысячи временных рабочих виз, ударили по партии в преддверии прошлогодних выборов в Польше. В итоге PiS проиграла партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. Тогда Туск назвал ситуацию с визами "крупнейшим скандалом в Польше в 21-м веке". Бывшему заместителю главы МИД Польши Петру Вавжику, уволенному в результате инцидента, уже предъявлены обвинения по этому делу в рамках отдельного расследования, проводимого антикоррупционным бюро страны.

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