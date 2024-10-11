Польша объявила об ужесточении визового режима после проверки государственных аудиторов, которые обнаружили, что при предыдущем польском правительстве консульства страны в Азии и Африке принимали тысячи евро в обмен на рабочие визы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что новые правила будут применяться также к студентам, желающим получить учебные визы в Польше. Сикорский отметил, что правительство партии "Право и справедливость" (PiS), разработавшее схему "наличные за визу", утратило контроль над системой с 2018 по 2023 год.

Расследование показало, что бывшее консервативное правительство страны оказывало давление на свои консульства в Азии и Африке.

"Мы можем подтвердить, что, к сожалению, скандальным образом было оказано противоправное давление на польских консулов ​​с целью увеличения количества выдаваемых виз лицам, которые не обязательно должны их получать", - сказал Сикорский.

Польская Высшая контрольная палата выявила 46 нарушений при бывшем правительстве.