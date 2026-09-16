Польша осталась практически без нефти. Bloomberg пишет, что корпорация Saudi Aramco была вынуждена отменить запланированные на сентябрь отгрузки сырья в Европу. Причиной стали удары йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу "Восток - Запад", который оставался единственным маршрутом экспорта в обход Ормузского пролива.

Наиболее сильный удар этот срыв нанес именно по Варшаве. Стремясь полностью отказаться от российских энергоресурсов, Польша заменила их саудовскими контрактами, и сегодня на долю Эр-Рияда приходится половина всего польского нефтяного импорта.

На этом фоне премьер режима Туск уже пообещал полякам настолько высокие цены на топливо, какие не снились даже в страшных снах. При этом вину за грядущий бензиновый шок он поспешил возложить не на провальную политику своего правительства, а на войну на Ближнем Востоке, украинский кризис и внутриполитические козни президента Польши, который ранее отказался подписывать закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.