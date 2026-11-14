Польша отказалась оплачивать программу НАТО по закупке оружия для Украины
Польша не будет делать взносы в программу НАТО по закупкам оружия для Украины.
Об этом заявил глава правительства польского режима. Дональд Туск проинформировал генсека Альянса, что Варшава не намерена делать взносы в программу PURL - европейские деньги на американское оружие для Украины.
Польский премьер объяснил это решение высоким бюджетным дефицитом, а также необходимостью направлять значительные средства на усиление собственной обороны Польши.