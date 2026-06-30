Польско-украинский конфликт, как лесной пожар, стремительно ширит свой фронт, охватывая все новые области политики и экономики.

Варшава отказалась передать Украине свои истребители МиГ-29, поскольку украинцы не желают делиться технологиями производства дронов. Учитывая, что мотив "мы их кормим и вооружаем" звучит в выступлениях польских политиков регулярно, вряд ли МиГ-29 останутся в Речи Посполитой только из-за неудачи военного взаимозачета.

Конфликт начинает проявляться в самых неожиданных областях. Недавно на матче во Львове гости из Варшавы подняли транспарант: "Это наш город!". Отношения двух стран преодолели точку замерзания и опустились в область отрицательных температур. Напомним, что после того, как у Владимира Зеленского отобрали Орден Белого орла, между двумя странами вспыхнула настоящая "медальная война". Поляки возвращали украинские награды и наоборот. В общем, нынешняя дипломатическая риторика двух стран напоминает предвоенную.

Фото: РИА Новости