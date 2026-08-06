Польша отказывается оплатить 64 млн доз препарата Pfizer

Польша идет на обострение в конфликте с ЕС по поводу денег за ковидные вакцины. Брюссельский суд требует от Варшавы оплатить 64 млн доз препарата Pfizer, которыми поляки не воспользовались.



Сумма, подлежащая взысканию вместе с судебными издержками, составляет без малого 1,5 млрд евро. Польша платить отказывается: судебное решение о взыскании саботируется всеми мыслимыми и немыслимыми способами - в частности, уже подана очередная апелляция на решения суда в Брюсселе.

История с вакцинами является прямым продолжением скандала, связанного с бизнес-активностью Урсулы фон дер Ляйен. Покупка Еврокомиссией препаратов была непрозрачной, переговоры глава вела тайно. Вдобавок, в Pfizer работает ее муж, то есть, налицо конфликт интересов. Тем не менее, контракт на десятки миллиардов продолжал действовать даже тогда, когда вакцины оказались уже никому не нужны.