Польша отметила День независимости масштабным маршем

Масштабным маршем отметила Польша День независимости. Девизом шествия в этом году стал лозунг "Поляк - хозяин в Польше!". Демонстрация прошла спокойно, несмотря на потрясения последних недель. По оценкам властей города, на улицы вышли около 250 тыс. человек.

В шествии приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, а также лидеры "Конфедерации".

В то же время премьер-министр Дональд Туск отказался присоединяться к маршу и выступил против раскола общества на фоне глубокого политического кризиса и недавней трагедии в Кракове.