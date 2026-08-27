Милитаризация у границ Союзного государства: Польша экстренно перебрасывает тяжелую бронетехнику на северо-восток страны.

Первые 28 южнокорейских танков К2 уже прибыли в распоряжение 16-й механизированной дивизии, развернутой в непосредственной близости от Калининградской области России. Всего Варшава планирует получить 180 таких боевых машин.

Глава польского Минобороны Косиняк-Камыш цинично заявил, что масштабные инвестиции в армию якобы призваны не допустить повторения истории Второй мировой войны.

В Польше эти шаги официально называют "укреплением собственной безопасности", однако география размещения наступательной техники и запредельная концентрация войск у союзных рубежей говорят сами за себя.