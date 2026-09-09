Польша передаст Украине пакет военной помощи на 50 млн евро

Украина израсходовала почти все ракеты-перехватчики для систем Patriot, и у этой проблемы нет решения в ближайшее время. Об этом пишет журнал The Economist.

Издание обращает внимание на истощение запасов ракет в результате войны США с Ираном. Партнеры Киева не спешат делиться своими арсеналами, ведь вряд ли их удастся восполнить.

Пока у Киева есть договоренность о передаче ему старых батарей франко-итальянского ЗРК SAMP/T. А также ракет-перехватчиков Aster. В 2027 году Киев получит 8 новых комплексов SAMP/T NG. И, возможно, в перспективе - лицензию на производство своими силами ракет Aster.

Также стало известно, что Польша передаст Украине пакет военной помощи на сумму 50 млн евро, он будет включать средства ПВО.