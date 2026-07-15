Варшава официально начинает переход под французский "ядерный зонтик" и готовится к смене статуса.

Наблюдая за тем, что происходит в Евросоюзе, складывается впечатление, что Польша возомнила себя спасительницей всея Европы. Ее бесконечно вооружают, теперь она избрана стать первым ядерным партнером Франции. Но все это неслучайно.

ЕС сегодня готовит страны, расположенные у западных границ Беларуси, а значит и Союзного государства, на заклание. Польша не исключение. Этот вопрос можно и нужно рассматривать в военно-политической проекции, но обратившись к причинно-следственным связям - налицо психиатрия.

В ситуации постоянной эскалации и нагнетания со стороны коллег из НАТО Варшава чувствует себя на передовой линии потенциального конфликта, собственно, к ней так и относятся. Ее уверенность в своих силах поддерживают.

Кшиштоф Толвински, председатель польской оппозиционной партии "Фронт":

"Весь вопрос присоединения Польши к этому французскому "ядерному зонтику" обусловлен чисто политическими внутренними причинами. Общество перестает доверять заявлениям НАТО. А НАТО - это Соединенные Штаты. Нужно каким-то образом показать обществу, что оно в безопасности. В связи с этим НАТО уже недостаточно, а именно ее 5-й статьи, поэтому нужно еще дополнительно застраховаться от риска конфликта с Российской Федерацией, указать, что дополнительное соглашение между Польшей и Францией, а также присоединение к программе "ядерного зонтика" гарантирует, что Польша через Францию обладает ядерным оружием. Все это для того, чтобы успокоить польское общество, чтобы одновременно и дальше иметь согласие на то, чтобы проводить агрессивную политику в отношении Российской Федерации. Это главная причина маркетинга политической пропаганды. Все знают, что Франция не в состоянии с военной, ядерной точки зрения обеспечить интересы Польши".

Идея франко-польского сотрудничества не возникла на пустом месте. Еще в марте 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе к новой ядерной доктрине. Ее ключевые элементы радикальны: Франция наращивает ядерный арсенал, отказывается от публичного раскрытия количества боеголовок, планирует совместные учения с союзниками и допускает размещение элементов своих стратегических сил на территории других европейских стран.

К апрелю, когда Макрон посетил Польшу и встретился с премьер-министром Дональдом Туском, инициатива обрела конкретные очертания. 8 европейских стран согласились участвовать в новой стратегии.

Дмитрий Василец, глава украинской политической партии "Держава":

"Польша сейчас максимально публично демонстрирует, что она готова принять на своей территории ядерное оружие, в данном случае французское. А что стало причиной? Причиной стало то, что Беларусь получила ядерное тактическое оружие от Российской Федерации, как от стратегического союзника. Значит, если с территории Польши на территорию Беларуси будет идти военная интервенция, тогда, Александр Григорьевич объяснил четко и понятно, Польша получит тактическим ядерным оружием по своей территории. После этого мы видим, теперь Польша демонстрирует готовность принять ядерное оружие от Франции уже на своей территории".

Собственно, ни для кого не секрет, что было первым: возвращение тактического ядерного оружия на территорию Беларуси или покушение на суверенитет и попытка госпереворота в Синеокой, на которую у стран Запада, включая Польшу, были далеко идущие планы. Именно поэтому в середине 2023 года "ядерный зонтик" Союзного государства был расширен.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"У нас ничего не оставалось. Т. е. мы говорим о том, что нам нужно достигать баланса сил. То, что у нас размещено тактическое ядерное оружие, это тогда был шаг на упреждение. Потом у нас было размещение "Орешника". Мы прекрасно с вами понимаем, что "Орешник" - это прежде всего ракета с огромным потенциалом и с возможностью использования в том числе и специальных боеприпасов".

Консультации 10 июля - лишь верхушка айсберга. Согласно данным польского портала Wirtualna Polska, стороны уже готовят совместные учения с участием французских истребителей, способных нести ядерные ракеты. Маневры планируются в районе Балтийского моря и на севере Польши. При этом французские самолеты будут отрабатывать сценарии нанесения ударов по целям в России и Беларуси, тогда как польская авиация сосредоточится на разведке и целеуказании. Скажите после этого, что ядерное тактическое оружие в Беларуси находится зря. Сегодня это главный аргумент в системе стратегического сдерживания западных "партнеров".

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