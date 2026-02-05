Польша планирует возобновить железнодорожное сообщение с Беларусью с 1 апреля 2026 года

Польские власти планируют дальнейшее поэтапное открытие границы с Беларусью. Местные СМИ сообщают о грядущем возобновлении железнодорожного сообщения между странами с 1 апреля.

Этот вопрос действительно активно обсуждается в последнее время. В частности, тема поднималась на заседании городского совета Бяла-Подляска, а в приграничный Тересполь недавно приезжала делегация Белорусской железной дороги.