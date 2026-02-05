3.73 BYN
Польша планирует возобновить железнодорожное сообщение с Беларусью с 1 апреля 2026 года
Автор:Редакция news.by
Польские власти планируют дальнейшее поэтапное открытие границы с Беларусью. Местные СМИ сообщают о грядущем возобновлении железнодорожного сообщения между странами с 1 апреля.
Этот вопрос действительно активно обсуждается в последнее время. В частности, тема поднималась на заседании городского совета Бяла-Подляска, а в приграничный Тересполь недавно приезжала делегация Белорусской железной дороги.
Пассажирское ж/д сообщение между двумя странами фактически было прекращено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.