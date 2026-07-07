Польша поставила Киеву оружия на 4 млрд долларов

Варшава начала рассекречивать данные о своих поставках киевскому режиму. Как рассказал польский министр обороны Косиняк-Камыш, речь идет об объеме вооружения примерно на 4 млрд долларов.

В частности, Польша отправила ВСУ танки, бронетранспортеры, беспилотники, минометы, комплексы ПВО и другие виды оружия и техники, в том числе самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-24.

Также министр сообщил, что Польша является лидером среди стран НАТО по обучению украинских солдат - подготовку прошли более 30 тыс. военных.

Сейчас, по словам чиновника, Варшава значительно снизила поддержку Украины. Тем не менее, стороны снова пытаются договориться о поставках МиГ-29, в которых Киеву было отказано из-за нежелания делиться беспилотными технологиями.

Косиняк-Камыш сообщил: украинцы заявили о заинтересованности в сделке, а Польша представила предложения по передаче дронов в ближайшие два года.