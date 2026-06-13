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Польша потребовала от ЕС 450 млн евро компенсации за переданное Украине вооружение

Варшава отказалась уступать Брюсселю свои деньги и потребовала от Евросоюза выплатить ей 450 млн евро в качестве полной компенсации за переданное Украине вооружение, сообщает польская радиостанция RMF FM .

На словах снабжение вооружением ВСУ - это помощь, на деле и бумаге - кредит, который платежом красен.

В Минобороны республики прямо заявили: эти миллионы польские, а их потеря оголяет польский военный бюджет.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЕСУкраинаПольшавооружение