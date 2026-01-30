3.74 BYN
Польша предложила ввести санкции против заводов, работающих с российской нефтью
Автор:Редакция news.by
В Польше выступили с радикальной идеей против российских энергоносителей. Там министр иностранных дел предложил ввести ограничения против нефтеперерабатывающих заводов по всему миру, которые работают с российским сырьем.
По его словам, это станет "хорошим дополнением" к мерам против так называемого "теневого флота" России, с которым, как признался Сикорский, успешно может бороться только США.
Тем временем в Польше запасы газа в хранилищах на отметке 68 %. При этом расход происходит гораздо быстрее, чем год назад, в том числе из-за помощи Украине. Но вместо поддержки собственной экономики польский режим предпочитает идти на очередную санкционную авантюру.