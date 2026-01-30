Польша предложила ввести санкции против заводов, работающих с российской нефтью

В Польше выступили с радикальной идеей против российских энергоносителей. Там министр иностранных дел предложил ввести ограничения против нефтеперерабатывающих заводов по всему миру, которые работают с российским сырьем.

По его словам, это станет "хорошим дополнением" к мерам против так называемого "теневого флота" России, с которым, как признался Сикорский, успешно может бороться только США.