Польша предложила запустить производство ракет Patriot на своей территории

Варшава пытается перехватить у Киева стратегический оборонный проект и развернуть на своей территории производство американских ракет.

Замминистра обороны Польши предлагает перенести завод по выпуску ракет для Patriot из Украины на "безопасную польскую территорию", если США одобрят передачу лицензии Киеву.

Также Варшава готовится к расширению американского контингента. Польские власти ведут переговоры о строительстве новой постоянной американской военной базы, рассчитанной на 5 тыс. военнослужащих и членов их семей.

Пентагон примет окончательное решение после завершения стратегического обзора сил в Европе. Итоговый доклад должен лечь на стол главы Пентагона в начале ноября, а затем - президенту Трампу в декабре, после чего США определят новые контуры военного присутствия на восточном фланге НАТО.