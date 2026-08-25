Исторический конфликт между Украиной и Польшей продолжает углубляться. Польша препятствует легализации нацизма украинским режимом. По крайней мере, польский МИД с удовлетворением заявил, что именно Варшава не допустила участия представителей стран ЕС в перезахоронении под Киевом праха основателя Организации украинских националистов Коновальца.

Возвращение на родину праха радикального террориста Киев превратил в триумф неонацизма. Построение украинской идентичности на фигурах лидеров ОУН в Польше назвали "близорукой политикой", отметив, что такая историческая политика будет мешать руководству Украины вести страну в евроатлантические структуры.