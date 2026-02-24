Польша превращается в самую военизированную страну ЕС

Польша быстрее всех в ЕС закупает танки. Сейчас она самая военизированная страна Европы по темпам их наращивания. В МИД страны утверждают, что по количеству бронетехники поляки обогнали все армии Евросоюза.

И, как отметил Сикорский, это не предел. Польша на этом останавливаться не планирует: новые партии техники уже в пути. С 2026-го по 2030-й годы польские бронетанковые войска получат партию из 180 единиц южнокорейской техники.

Бешеную скорость закупок официальная Варшава объясняет уже набившей оскомину фразой "защита от восточной угрозы", подразумевая, естественно, Россию и Беларусь.