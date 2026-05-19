Польша превращается в танковый хаб Европы

В польском Демблине открылся первый в ЕС и третий в мире сервис-центр для американских Abrams. И все это на фоне массовых закупок Варшавой этих машин и других видов вооружений.



Как заявил премьер польского режима Туск, теперь у республики появилась возможность обслуживать танки прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США. Примечательно, что до нынешнего момента подобные центры существовали только в Штатах и Австралии.



Стоимость реализации проекта составила около 100 млн долларов. Открытие центра для поляков оказалось как нельзя кстати - ранее Варшава закупила у США 250 новейших танков Abrams за примерно 5 млрд долларов. Первые 28 машин были доставлены в страну в январе прошлого года. В дополнение к новым танкам Варшава получила 116 подержанных Abrams ранней версии.