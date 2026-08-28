Краткий пересказ от ИИ

Современная Польша полна противоречий. Одно из самых заметных в ее политике - избирательное отношение к нацистской символике. Почему исторического компромисса в отношении символов геноцида не должно быть - в проекте "Это другое".

Варшава последовательно выступает против использования украинской символики, связанной с ОУН-УПА, и заявляет о недопустимости бандеровских флагов на территории страны. Президент Польши Кароль Навроцкий неоднократно подчеркивал, что подобные символы не будут развеваться в польском публичном пространстве.

Однако параллельно польское государство оказывает поддержку белорусской оппозиции, использующей бело-красно-белый флаг. Именно под этим флагом в 1940-х годах белорусские коллаборационистские формирования присягали на верность нацистской Германии, участвовали в уничтожении мирного населения, сожжении деревень и карательных операциях против советских и польских партизан.

С этой точки зрения, если бандеровский флаг признается символом геноцида поляков, то и бело-красно-белый флаг несет ту же нагрузку: бойцы этих формирований убивали поляков, жгли польские деревни, воевали с советскими и польскими партизанами и участвовали в преступлениях нацистов.

Кшиштоф Толвински, председатель польской оппозиционной партии "Фронт":

"Если используются символы геноцида, нацистские символы, как это делает нынешнее украинское государство, это вызывает вполне определенный протест с точки зрения польского государства. Если Украина сохраняет такую символику, для Польши это недружественный жест. Но и Польша, поднимая флаги, запрещенные в Беларуси, делает такой же жест в отношении Минска. К символам нацистского геноцида нужен один подход".

Политик напомнил, что Кароль Навроцкий недавно говорил: бандеровские флаги не будут развеваться на территории польского государства, в то время как флаги белорусских коллаборационистов принимаются и поддерживаются Варшавой. "Исторического компромисса в этом отношении никоим образом быть не может. А если в Польше мы считаем, что бандеровский флаг является символом геноцида поляков, то и бело-красно-белый флаг несет ту же нагрузку, потому что бойцы этих формирований убивали поляков, уничтожали польские деревни, воевали с советскими и польскими партизанами и принимали участие в ряде фашистских преступлений", - отметил Кшиштоф Толвински.

Нацистская идеология ни в одной нормальной стране мира не может считаться здоровой: это крайняя степень национализма, где людей сортируют по цвету кожи, происхождению и языку и с яростью доказывают превосходство одной нации над другой. В чем выгода Польши поддерживать террористическую украинскую власть? Почему Навроцкий возвращается к старой риторике уничтожения Советов и убийства "москалей"? При этом он поддерживает белорусских коллаборационистов, но выступает против украинских, хотя и первые, и вторые почти в те же годы участвовали в уничтожении поляков.

Кароль Навроцкий:

"Интерес Польши состоит в том, чтобы Украина и украинские солдаты как можно лучше справлялись с постсоветской Российской Федерацией и держали эту угрозу как можно дальше от Польши. Такова стратегия польского государства: пусть они убивают советских солдат, которые на них напали. Это нисколько не вредит нам, полякам. В этом отношении они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что где бы ни били "москаля", Польша поможет, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Это стратегический интерес Польши. Но стратегический интерес Польши также заключается в том, чтобы флаги Бандеры не развевались в Варшаве и в Польше. Мы поможем, но всегда будем говорить: "Польша прежде всего, поляки прежде всего". В наших интересах, чтобы они сражались как можно дольше и эффективнее".

Определенно, говоря о "москалях", польский президент апеллирует к старой вражде. Отсюда уже рукой подать до разговоров о границах "Речи Посполитой" - от моря до моря. Полякам не нравится, что у них были забраны территории Западной Беларуси и Украины. Поэтому, с одной стороны, они готовятся к реваншу в отношении Западной Беларуси и с этой целью подкармливают белорусских радикалов, находящихся сейчас в Польше под коллаборационистским бело-красно-белым флагом. С другой стороны, готовятся к реваншу и в отношении Западной Украины. Для этого готовят свое общество и все чаще напоминают о непризнанном Украиной геноциде на Волыне. Именно поэтому когда-то процветающая Польша, один из локомотивов экономики Евросоюза, сегодня тратит миллиарды злотых на оборону в ущерб воему развитию.

Рекордный военный бюджет и его цена

В 2026 году военный бюджет Польши достиг рекордных 200 млрд злотых, что составляет около 4,8 % ВВП. Еще недавно такие суммы в польском бюджете были немыслимы.

По программе "Восточный щит" на границе с Беларусью и Калининградской областью уже возведено 150 км укреплений, до конца года обещают еще 50. Туда же везут 300 тыс. бетонных противотанковых ежей и тысячи мин. Отдельно обсуждают ракеты дальностью более тысячи километров и даже гипотетическое размещение французского ядерного оружия.

Польские власти объясняют эти меры необходимостью готовиться к обороне в крайне неблагоприятных условиях. "Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не наступит", - заявляют представители правительства и подчеркивают: армия строится не для пресс-конференций, а для реальных оборонных операций.

Однако цена такой политики ложится на плечи простых налогоплательщиков. Общий объем военных ассигнований составляет около 55 млрд долларов. Критики считают, что эти деньги могли бы пойти на зарплаты бюджетников и поддержку тех, кто содержит государство налогами.