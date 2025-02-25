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В ЕС выступили против конфискации российских замороженных активов
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3.12025-02-25T14:29:49.000000Z00
Евросоюз не теряет надежды обрести место за столом переговоров по украинскому конфликту. Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен выступили против предложения о конфискации российских замороженных активов для передачи их Украине, сообщает Politico. Издание отмечает, что утрата этих денег лишит Брюссель рычага давления на Москву. Ко всему подобная манипуляция с замороженными средствами сделает Евросоюз еще более непривлекательным для потенциальных инвесторов.