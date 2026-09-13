Варшава призывает НАТО к все более агрессивной политике в отношении России. Как заявил глава польского МИД, учения у границ Калининградской области не должны прекращаться ни на минуту, становясь все более масштабными.

По словам Сикорского, российские власти должны находиться в ситуации, когда они "не знают, чего ждать от стран Альянса".

Между тем учения на территории стран Балтии и без того не прекращаются ни на день: сейчас, к примеру, в Литве проходят маневры "Могучий грифон".

В свою очередь, Москва не раз подчеркивала, что нападать на страны НАТО не намерена, но любые атаки на Калининградскую область могут стать поводом для полномасштабного конфликта.