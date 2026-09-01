Польша продлевает пограничный контроль с Литвой и Германией
Автор:Редакция news.by
Польша планирует продлить пограничный контроль с Литвой и Германией. 1 сентября об этом Варшава официально уведомит Еврокомиссию, пишут СМИ.
В целях борьбы с нелегальной миграцией польская сторона восстановила пограничный контроль в июле 2025 года и затем несколько раз его продлевала.
Режим проверок будет действовать еще как минимум полгода - со 2 октября по 2 апреля.
При этом в сообщении в адрес Еврокомиссии Польша не исключает досрочного прекращения контроля, если миграционная ситуация улучшится.