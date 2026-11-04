Польша проведет масштабные учения с участием 10 стран Европы

Репетиция ввода войск на территорию Украины. Масштабные военные учения в Польше проведут 10 европейских стран. Маневры пройдут с 9 по 22 ноября на полигоне Нова-Демба недалеко от украинской границы. В них задействуют около 2 800 военнослужащих. В авангарде - силы Франции, Великобритании, Германии, Швеции, а также прибалтийских республик.

Штаб-квартира НАТО официально уведомлена о маневрах, однако альянс напрямую в них не участвует.

Ключевая задача: на практике протестировать общую систему командования и логистику экстренной переброски войск и техники через границы ЕС в Украину в случае завершения там конфликта.