Военные намерены серьезно расширить зону минирования в рамках программы "Восточный щит": всю польскую границу с Беларусью и Россией миролюбивые евровласти "засеют" миллионами мин.

Конфискацию земель оформят по всем правилам западной демократии - как принудительную аренду. Естественно, обратно требовать свои участки с таким содержимым вряд ли кто-нибудь рискнет: ведь разминировать со стопроцентным результатом практически невозможно.