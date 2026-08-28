Польша снижает военные расходы

Варшава впервые за несколько лет снизит расходы на оборону. По словам главы польского Минфина Анджея Доманьского, в 2027-м на эти цели будет выделено 53,5 млрд долларов. Это на 1,35 млрд меньше, чем в текущем году. Тем не менее, Польша останется в числе лидеров среди стран НАТО по оборонным расходам с показателем 4,5 % ВВП.

Одновременно Варшава ведет переговоры с Пентагоном о постоянном военном присутствии американских сил в стране. Речь идет о нескольких военных базах, вероятно, в районах Вроцлава, Познани или Щецина. Стороны обсуждают возможные локации размещения баз, логистические вопросы и расходы.

Ожидается, что представитель администрации США в ближайшее время посетит Польшу, чтобы ознакомиться с предложениями Варшавы. Решение должно быть принято до момента представления Пентагоном вариантов развертывания американских войск в Европе в ноябре.