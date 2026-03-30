Польша снова поставила свободу передвижения в Европе на паузу

Свобода передвижения в Европе снова поставлена на паузу. Польша продлила режим пограничного контроля с Германией и Литвой еще на полгода.



Согласно постановлению МВД страны, усиленный досмотр в пунктах пропуска сохранится как минимум до октября. Официальная Варшава объясняет такие меры неспособностью справиться с потоками нелегальной миграции на западном и северном направлениях.



К проверкам автомобилей привлечены не только пограничники, но и армейские подразделения территориальной обороны. Мониторинг охватит более 60 дорожных узлов.