Польша создаст крупное воинское подразделение на территории Сувалкского коридора

Польша намерена провести масштабную милитаризацию окрестностей так называемого Сувалкского коридора, в том числе непосредственно территорий, расположенных вдоль границ Беларуси и России.

На территории пресловутого коридора разместят новосозданное подразделение, в состав которого включат 4 бригады.

В свое распоряжение военные получат всю оборонную инфраструктуру, создаваемую в рамках программы "Восточный щит".

В новое подразделение войдут бригады территориальной обороны: его сформируют еще до исхода 2026 года, а максимальной боеготовности оно достигнет в 2028-м.

Численность нового формирования можно оценить в 20 тыс. штыков, хотя не вполне ясно, будет ли оно регулярным. Так или иначе, но снижению напряженности в регионе появление данной воинской части точно способствовать не будет.