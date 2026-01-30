3.75 BYN
Польша создаст систему защиты от дронов более чем за 4 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
В Польше подписан контракт на поставку новой системы противодействия беспилотникам для армии. Стоимость программы превышает 4 млрд долларов и рассчитана на два года.
Систему из зенитных батарейных модулей разработают компании из Польской группы вооружений при участии частных производителей, в том числе норвежского.
Проект станет частью системы оборонительных укреплений "Восточный щит" на границах с Россией и Беларусью.