Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Польша создаст систему защиты от дронов более чем за 4 млрд долларов

В Польше подписан контракт на поставку новой системы противодействия беспилотникам для армии. Стоимость программы превышает 4 млрд долларов и рассчитана на два года.

Систему из зенитных батарейных модулей разработают компании из Польской группы вооружений при участии частных производителей, в том числе норвежского.

Проект станет частью системы оборонительных укреплений "Восточный щит" на границах с Россией и Беларусью.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Польша