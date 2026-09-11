Польша создаст собственную спутниковую систему связи

Польша создаст аналог спутниковой системы Starlink, чтобы "не зависеть от каприза одного человека". Об этом заявил премьер польского режима Дональд Туск, имея в виду владельца компании SpaceX Илона Маска.

Ранее польские власти выразили недовольство изменением правил работы спутникового интернета, из-за которых для пользователей в стране могли вырасти расходы.

Туск отметил, что создание такой системы является не только вопросом национальных амбиций, но и необходимым элементом независимости в сфере связи.

По его словам, к концу года Польша рассчитывает получить 9 собственных спутников, которые смогут передавать снимки из космоса в течение нескольких минут.

Фото: sputniknews.ru