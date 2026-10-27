Польша столкнулась с нехваткой пилотов для современных истребителей

Польша, которая находится на пути превращения своей армии в самую сильную в Европе, столкнулась с неожиданным препятствием: в стране просто нет специалистов, способных управляться с современным оружием.

В частности, так обстоят дела в авиации. В Польше есть лишь 40 обученных пилотов для истребителей F-16, при этом таких самолетов на вооружении состоит 47 единиц.

Еще пикантнее ситуация выглядит с учетом того, что Польша сейчас закупает новейшие американские F-35. Каждая такая машина стоит более 10 млн долларов. Эти самолеты могут стать просто украшением аэродромов.