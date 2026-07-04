Польша пересмотрит объемы помощи Украине. Это следует из заявления польского премьера. По словам Туска, пока Киев воюет, именно Варшава несет большую ответственность за защиту всей восточной границы Евросоюза. Туск требует от союзников особого внимания, а на Украину тратиться уже не желает. А чтобы стать частью "современного политического сообщества" Европы, Киеву стоит учить уроки истории, подчеркнул Туск, указывая на Волынскую трагедию.

Напомним, в прошлом месяце глава польского режима Навроцкий лишил украинского коллегу высшей госнаграды - ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.