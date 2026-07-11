Поляки не оценили плевка в свою историю и требуют перекрыть финансовый кран для украинцев, полагая, что толпы беженцев цинично доят польский бюджет. Негативное отношение к Украине и украинцам среди поляков за несколько дней выросло в 2,5 раза. Сами же украинцы подливают масла в огонь.

Накануне Дня памяти жертв Волынской резни на улицах Польши неизвестные расклеили плакаты с Бандерой и надписью "наш герой". Исторический конфликт попытался решить президент страны Кароль Навроцкий с Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Однако ничего не вышло. О том, как киевский режим продолжает усердно тестировать польское терпение, - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Польша устала от наглости Банковой и миллионных махинаций с пособиями. Варшава закрывает финансовый кран для беженцев и требует уважения к своей исторической памяти. Успеет ли Киев опомниться до того, как захлопнется транзитный шлагбаум?

Мифы о "нерушимом братстве" Варшавы и Киева, которые так долго и усердно конструировала западная пропаганда, окончательно разбились о суровую геополитическую реальность. Фальшивый союз, построенный исключительно на военном расчете, сегодня громко и безвозвратно трещит по всем швам.

Очередным подтверждением глубокого раскола стал недавний саммит НАТО в Анкаре. За закрытыми дверями состоялась часовая встреча президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского. Но исторические проблемы решить так и не удалось. Для Варшавы прославление убийц из УПА - вопрос, не подлежащий торгу. На Банковой же, увлеченной собственным величием, уступать не желают. На польско-украинской границе зреет народный протест. Поляки не могут и не станут прощать то, как бандеровцы из УПА хладнокровно уничтожали тысячи их предков в ходе Волынской резни.

Но киевский режим, ослепленный безнаказанностью, продолжает усердно тестировать польское терпение. Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский открыто назвал присвоение одному из подразделений ВСУ имени главаря УПА "наглым и презренным поступком". Также он заявил: с культом Бандеры Киеву в Евросоюзе места нет. Эта острая дискуссия предсказуемо переместилась и в высокие кабинеты Брюсселя. Депутат от Словакии призвал руководство ЕС немедленно прекратить любое спонсирование Украины. Он потребовал признать очевидное.

Любош Блаха, депутат Европарламента от Словакии:

"Нам нужно наконец-то сказать правду. Украина и Зеленский ведут себя как фашистское государство. Оппозиционных политиков отправляют в трудовые лагеря. Мы стали свидетелями прямого нападения на премьер-министра Венгрии, ему угрожали. С меньшинствами обращаются плохо, а Зеленский действует без выборов. На украденные у ЕС деньги он со своими приятелями строит роскошные особняки с золотыми туалетами. Так почему же вы продолжаете поставлять оружие этому фашистскому режиму? Либо вы тоже нацисты и ставите ненависть к России выше европейских ценностей".

Но главным визуальным шоком стало выступление польского евродепутата. Она не стала выбирать выражений и прямо на трибуне демонстративно порвала бандеровский флаг. Политик жестко напомнила растерянным евробюрократам: это знамя тех, кто устроил кровавый геноцид польского народа. Этот жест - приговор нынешней украинской идеологии на международной арене.

Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента от партии "Конфедерация" (Польша):

"Более 360 способов убийства мирного населения: распиливание людей заживо, вспарывание животов беременных женщин, насаживание детей на вилы - так УПА убивала поляков, евреев, чехов, армян и самих украинцев. А сегодня Зеленский присваивает воинской части имя героев УПА, строит государственный пантеон и заявляет, что Украина сама будет выбирать себе героев. Нет никакой моральной разницы между почитанием СС и почитанием УПА. Отчет по Украине молчит об этом. Это тишина, которая убивает память жертв геноцида на Волыни и Восточных Кресах. Марш Украины в Европу с геноцидниками на знаменах - это позор. Мы, как поляки, никогда не должны соглашаться на вступление Украины в ЕС. Прочь бандеровский нацизм!"

Представители польской партии "Конфедерация" заявляют прямо: огромная часть приезжих прибыла в страну исключительно ради европейских пособий. Контроля за ними долгое время не было, но лавочка закрывается. Перед глазами у поляков показательный пример Чехии. Там вскрылись колоссальные схемы мошенничества: украинские "гости" массово получали деньги, но в самой Чехии даже не жили. Ущерб уже оценивают в миллионы чешских крон.

Ситуация уже давно вышла за рамки символических жестов или исторических споров. Под ударом оказалась вся логистика. Польша - это ключевой транзитный и логистический узел НАТО. Именно через ее территорию идет основной поток западного вооружения для нужд ВСУ. Если Банковая продолжит заигрывать с радикальной идеологией и плевать в лицо соседа, принявшего миллион украинских беженцев, последствия для Киева будут фатальными. Перекрыть транзит или ограничить его - дело одного политического решения Варшавы.