Польша устанавливает на границе системы борьбы с БПЛА

Польша заявила, что установила на белорусской границе первый комплекс борьбы с беспилотниками, речь идет о вышке, которая будет отслеживать появление дронов с применением средств радиоэлектронной борьбы. Всего предполагается оборудовать системами РЭБ четыре такие 70-метровые вышки. На создание оборонительных укреплений вдоль границы с нашей страной поляки потратили полмиллиарда евро: во что обошлись противодроновые вышки, не сообщается.