Польша вырвалась в лидеры ЕС по стоимости электричества

Польша вошла в число европейских лидеров с самой высокой стоимостью электроэнергии для населения. По информации местных СМИ, Варшава заняла второе место в Евросоюзе по дороговизне кВт·ч, пропустив вперед лишь Румынию.

Из-за резкого взлета тарифов средняя польская семья теперь вынуждена отдавать за коммунальные услуги ощутимую часть своего ежемесячного дохода.

Основными причинами энергетического шока эксперты называют жесткие климатические требования Брюсселя. Польская генерация, по-прежнему сильно зависящая от угля, несет огромные убытки из-за европейских штрафов за выбросы углекислого газа, которые правительство механически перекладывает на рядовых граждан.

На этом фоне экономисты заявляют, что падение покупательной способности населения и отсутствие субсидий рискуют погрузить миллионы польских семей в состояние энергетической бедности уже к разгару зимнего сезона.