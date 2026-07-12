Польша выжидает ослабления России, чтобы забрать Западную Украину - эксперт

Эксперты обсуждают нарастающий конфликт между Польшей и Украиной. Варшава выжидает ослабления России, чтобы предъявить претензии на территории Западной Украины. Именно это и стало главной мотивацией разногласий.

Айк Айвазян, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" (Армения):

"Польша рассчитывает на то, что в определенный момент России будет трудно продолжать войну, и тогда у Польши появится шанс захватить те территории Западной Украины, которые она считает своими. Поэтому польские власти должны создавать какую-то мотивацию для своего населения, почему они должны эти территории забрать. Они ждут удобного момента, поэтому создают какой-то конфликт, чтобы потом на основании его при удобных, так скажем, геополитических условиях зайти и забрать эти украинские территории".

То же самое можно сказать и о Финляндии, уверен эксперт. Страна вступила в НАТО, чтобы в определенный момент предъявить альянсу, что помогла победить Россию и ей нужны территории, которые находятся рядом, то есть территории России.