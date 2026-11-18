Польша запросила доступ к программе подготовки пилотов для применения американских ядерных бомб.

Таким образом, Варшава рассчитывает получить доступ к чужому арсеналу и обойти Договор о нераспространении ядерного оружия. Конечная цель польского режима - встроиться в механизм Nuclear Sharing, в котором уже задействованы Германия, Италия и Турция.

Параллельно власти Литвы одобрили обновленную стратегию нацбезопасности. Теперь на военные нужды будут направлять почти 6 % ВВП. Также предусмотрен переход к всеобщему призыву. Вильнюс собирается увеличить резерв армии и укрепить состав корпуса НАТО.