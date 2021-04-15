Польша: 60 тыс. смертей от COVID-19

В Польше ситуация с эпидемией достигла апогея. Именно так обстановку характеризуют власти. Коронавирус в этой стране стал причиной гибели уже 60 тысяч человек. Специализированные больницы заполнены на 75%. Задействованы три четверти аппаратов принудительной вентиляции легких.