Польша беднеет - прогноз инфляции в 26 % опубликовал Нацбанк

Прогноз инфляции в 26 % опубликовал польский Нацбанк. Вдвое снижен и прогноз роста ВВП - с 3 % до 1,4 %. Это вызвано в том числе ростом стоимости энергоносителей. Кроме того, в последнее время в Польше увеличилась безработица, люди вынуждены мигрировать в более развитые страны ЕС в поисках заработка.