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Польша боится новой волны мигрантов из-за событий на Ближнем Востоке
В Польше опасаются, что ближневосточный конфликт спровоцирует новую волну миграции в Европу. Такое предположение высказал президент Дуда.
Разумеется, польский политик и здесь обнаружил российский интерес: кровопролитие в Израиле отвлекает внимание глобальных игроков от Украины, в силу чего ей могут сократить военную помощь, а это в свою очередь обусловит возможное скорое поражение ВСУ.
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