Польша боится новой волны мигрантов из-за событий на Ближнем Востоке

В Польше опасаются, что ближневосточный конфликт спровоцирует новую волну миграции в Европу. Такое предположение высказал президент Дуда.

Разумеется, польский политик и здесь обнаружил российский интерес: кровопролитие в Израиле отвлекает внимание глобальных игроков от Украины, в силу чего ей могут сократить военную помощь, а это в свою очередь обусловит возможное скорое поражение ВСУ.