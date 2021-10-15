Польша будет выгонять беженцев из страны, не давая возможности заявить о предоставлении убежища

Польский Сейм принял закон о беженцах. Теперь их будут выгонять из страны, даже не давая возможности заявить о предоставлении убежища. Мигрант, попавший в Польшу через Россию, Беларусь или Украину, немедленно будет доставлен обратно на границу. Ему будет запрещен въезд на территорию Польши на срок от полугода до 3 лет. При этом право обратиться за предоставлением убежища оставляют лишь за теми мигрантами, которые прибывают из страны, где им угрожают преследованием.