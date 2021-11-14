Бомбы когда-то перечеркнули спокойную жизнь, а автоматные очереди и взрывы на улицах окончательно похоронили надежды этих людей на мирное небо.

Как раз руками польских военных разрушены дома, убиты родные и уничтожено будущее сегодняшних беженцев. Польша была и остается военным форпостом США и НАТО в Европе еще со времен вступления Варшавы в альянс в 1999-м. Ирак, Сирия, Афганистан - ничего не пропустили. Так что, "нечего на зеркало пенять", панове… Елизавета Казакова продолжит.



Занять свое место «в доме свободы» широким жестом США пригласили Польшу еще в 1989-м.



Тогда политического активиста из соцлагеря - будущего президента Польши Леха Валенсу Вашингтон наградил медалью Свободы.



"Польский народ связывает имя Соединенных Штатов со свободой и демократией, щедростью и великодушием, с человеческой дружбой и дружеской человечностью", - продекламировал Валенса перед обеими палатами американского парламента.



И стала Польша одним их самых стабильных европейских союзников США. Со всеми вытекающими.

Спустя десятилетие дипломатических перипетий вокруг программы расширения НАТО ради европейской безопасности по авторитетной протекции США в 1999-м Польша вступила в ряды альянса. Хотя польская элитная воинская часть спецназначения Grom в НАТО состояла изначально. Тренировали ее офицеры британской Особой воздушной службы и американской "Дельты".



О большинстве их секретных совместных с ЦРУ операций мир никогда не узнает, но американское доверие заработали.

Польша - безотказный участник западных интервенций

После атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке польское руководство незамедлительно объявило о готовности принять участие в любой ответной операции НАТО, разве что не голодовке.



Спецназовцы Grom прибыли в Афганистан одними из первых: боевые локации - авиабаза Баграм, Газни между Кабулом и Кандагаром. Засели в Афганистане надолго: в этой войне приняли участие свыше 33 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов вооруженных сил Польши. И сколько бы в последующие годы ни заявляли о выводе своих войск, в этом августе "по просьбе»" партнеров по НАТО направляют в Кабул еще сотню польских вояк на операцию "Эвакуация".







Безусловно, из Афганистана прямиком в Ирак. Со старта в 2003-м операторы польского спецназа штурмовали крепость Умм-Касра и взяли на абордаж иракскую нефтяную платформу в Персидском заливе. Потом Grom работал на юге Ирака в районе Басры. Далее под командование польского контингента перешла одна из четырех военных зон, на которые Ирак разделили интервенты. Польский гарнизон насчитывал до двух с половиной тысяч человек.



В декабре 2011 года пятеро польских солдат погибли в Афганистане в результате взрыва бомбы под автомобилем. Это стало самой большой единовременной военной потерей для польской армии при ведении боевых действий со времен Второй мировой войны.







В целом с 2001 года в Афганистане погибли 36 польских военных, вместе с операцией в Ираке получается 58. Не самая большая цифра по сравнению с другими государствами международной коалиции - констатировала Gazeta Wyborcza.



Случалось, что убивали и товарищей по оружию. Эпизод июня 2004-го в районе Эс-Сувайра: взлетело на воздух транспортное средство польского контингента с взрывчаткой, погибли шестеро: из Словакии, Латвии и Польши. По каждому военному профессионалу траур и национальная скорбь.







А кто знает точное число убитых мирных афганцев и иракцев, включая женщин, детей, стариков?



Исследование Комиссии ООН по безопасности, датированное июлем 2005 года, заявляет о 67 тысячах 365 погибших гражданских лицах в Ираке - это за 2 года войны, и лишь по сводкам и публикациям. Если официальные данные ограничиваются десятками тысяч, то правозащитники утверждают о сотнях тысяч погибших граждан.



Но тем, кто не погиб, их детям, после коалиционной военной демократизации жизни на родине нет. Вот и требуют сегодня - верните долг.



Этот кризис вызван силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Востока и севера Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане. Мария Захарова, официальный представитель МИД России











Я очень благодарен за преданную службу солдатам, полицейским, которые замечательно выполняют свою работу. Не только там, где можно увидеть, на самой пограничной линии, где полицейские стоят стеной и грудью на польской земле, но и за пределами пограничной зоны. Анджей Дуда, президент Польши





Понимаем шире: вели за пределами своей Польши борьбу за свободу и демократию бок о бок с Америкой со всей щедростью и великодушием, как говаривал Валенса. И сейчас наблюдаем, как поляки проявляют человеческую дружбу и человечность, пусть даже не дружескую.



