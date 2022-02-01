Польша готова принять беженцев из Украины в случае войны

Финт по-польски. МИД Польши наконец заявил, что готов принять беженцев. Вот только речь идет исключительно об украинцах. По сообщениям главы внешнеполитического ведомства, Варшава готова принять граждан этой страны, которые попросят убежища, в случае начала военного конфликта. Збигнев Рау отметил, что сейчас в Польше уже находятся более миллиона живущих и работающих украинцев.