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Польша готова принять беженцев из Украины в случае войны

Финт по-польски. МИД Польши наконец заявил, что готов принять беженцев. Вот только речь идет исключительно об украинцах. По сообщениям главы внешнеполитического ведомства, Варшава готова принять граждан этой страны, которые попросят убежища, в случае начала военного конфликта. Збигнев Рау отметил, что сейчас в Польше уже находятся более миллиона живущих и работающих украинцев.

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